Sì a passeggiate con bimbi, accolta la linea Mastella Il sindaco aveva rilanciato le necessità di genitori con bimbi piccoli

Dal Viminale arriva il via libera alla passeggiata genitori – bimbi. Una necessità evidenziata anche dal sindaco di Benevento Clemente Mastella che proprio ieri sera in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook aveva parlato dell'importanza di consentire ai genitori con bimbi piccoli di poter effettuare una passeggiata nei pressi delle loro abitazioni.

Una necessità che, come rilevato dallo stesso sindaco, era stata sollevata da numerose mamme e papà. Ebbene questa sera il chiarimento da parte del Ministero dell'Interno sulle uscite consentite ai bambini ovviamente sempre nel rispetto delle misure disposte da governo e regione.

Una notizia accolta con piacere anche dall'ex Guardasigilli che sempre sulla sua pagina Facebook ha scritto: “A dispetto di quanti mi hanno contestato, molti in buona fede però, ho avuto ragione nella mia richiesta di consentire ai bambini di uscire, con un solo genitore, per attività motorie all’aperto. Scrissi nel mio post: ai cani è consentito e non ai bambini. Ora il Governo ha detto sì. Camminando in prossimità della propria abitazione”. Ma al contempo il sindaco ribadisce: “Contento per i bambini, dico a tutti: non rallentiamo la vigilanza con noi stessi, restiamo a casa. Noi ce la faremo”.