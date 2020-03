Caso Maugeri, otto sindaci scrivono a Prefetto e Regione "Solo 50 tamponi tra medici e sanitari non bastano, occorrono test per tutto il personale"

“A seguito dei casi positivi al Covid 19 riscontrati nella struttura di Villa Margherita a Benevento e dopo il riscontro positivo della paziente ricoverata presso la clinica Maugeri di Telese Terme e deceduta presso l'AO San Pio di Benevento abbiamo appreso la notizia che saranno effettuati solo 50 tamponi tra i medici e i sanitari. Abbiamo quindi chiesto al Prefetto di Benevento e alla Regione Campania di assicurare che vengano eseguiti con tempestività i tamponi a tutto il personale e ai pazienti delle due strutture e a coloro che hanno avuto qualche forma di contatto con gli stessi al fine di evitare la possibilità di ulteriori contagi”. Lo scrivono i sindaci di Telese Terme, San Salvatore Telesino, Campoli del Monte Taburno, Cautano, Foglianise, Tocco Caudio, Torrecuso e Vitulano.

“Siamo convinti – proseguono gli Amministratori sanniti – che il compito di noi Sindaci sia quello di non lasciare nulla di intentato nel rispetto delle competenze e dei ruoli di ciascuno dei soggetti coinvolti nella gestione di questa emergenza. L’obiettivo primario di tutti è quello di salvaguardare la salute e il futuro dei cittadini che rappresentiamo. Siamo infatti Sindaci della provincia con dipendenti in servizio sia nella struttura di Villa Margherita che della Maugeri. Per questo chiediamo l'adozione di precauzioni che potrebbero evitare il diffondersi del virus e impedire l’aggravarsi della situazione”.