Niente passeggiate, Mastella: rispettare decisioni di De Luca Il sindaco: in tempi straordinari va cambiato rapporto Stato/Regione

"In merito ai bambini ed alla loro passeggiata salutare che, pedagogisti e virologi ritengono utile, non cambio opinione. Ma sono socratico e quindi ho il dovere di rispettare la legge".

Così il sindaco Mastella dopo che De Luca ha ribadito che non si può passeggiare.

"Per norma costituzionale - prosegue Mastella- al riguardo prevale quella della Regione. Perciò mi adeguo alla nuova ordinanza della Regione Campania che fa divieto ai bambini di uscire. La mia opinione è che norme disparate creano confusione ed incertezze. Vanno cambiati i rapporti Stato/Regione in tempi straordinari. E questo lo è. Così non va. Ma ora tutti assieme contro l’unico nemico: il virus".