Crolla un vecchio fabbricato a San Giorgio del Sannio - FOTO I vigili del fuoco in azione in via Ciariaco Bocchino

Momenti di paura questa mattina in via Ciriaco Bocchino a San Giorgio del Sannio per il crollo di un vecchio fabbricato. La struttura, disabitata, è collassata finendo anche sulla confinante strada. Scattato l'allarme, sul posto sono accorse due squadre dei vigili del fuoco, la polizia municipale e i carabinieri della locale Stazione. Al momento non ci sarebbero feriti ma i vigili del fuoco stanno provvedendo ad ispezionare le macerie.

A cedere è stato il muro esterno della struttura fatiscente e parte di un solaio. Fortunatamente in quegli istanti non transitavano pedoni o auto che, altrimenti, sarebbero stati investiti dai mattoni e dai calcinacci finiti sulla carreggiata.

Attualmente è ovviamente interrotta la circolazione lungo via Bocchino in attesa dei mezzi che dovranno rimuovere le macerie e dei provvedimenti per mettere in sicurezza la parte dello stabile rimasta in piedi. Si attendono ovviamente le perizie dei funzionari dei vigili del fuoco e dei tecnici del Comune che dovranno valutare la situazione.