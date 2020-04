Voucher per l’acquisto di generi alimentari, ecco l'avviso Sul sito del Comune c’è anche l’avviso relativo alla fornitura di pasti giornalieri

Il sindaco Clemente Mastella rende noto che è stato pubblicato sul sito del Comune di Benevento ( www.comune.benevento.it) l’avviso per l’erogazione dei voucher sociali per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso i negozi e supermercati che hanno manifestato la loro disponibilità a convenzionarsi con l’ente per la realizzazione della misura.

L’avviso è rivolto a tutti i cittadini residenti nella città di Benevento che versino in uno stato di necessità temporanea dovuta alle misure restrittive emesse per l’emergenza epidemiologica e siano privi di mezzi economici per assicurare a sé a alla propria famiglia beni di primissima necessità.

Possono accedere alla misura:

1. Coloro che sono stati costretti a interrompere, sospendere e/o chiudere la propria attività commerciale, artigianale e/o commerciale per effetto delle disposizioni di cui ai DPCM del 9 e del 23 marzo 2020 e che siano privi di mezzi economici per assicurare a sé e alla propria famiglia beni di primissima necessità;

2. Coloro che per effetto dei DPCM del 9 e 23 marzo, sono stati impediti a svolgere attività lavorativa, anche precaria e/o saltuaria e/o stagionale, e che siano privi di mezzi economici per assicurare a sé a alla propria famiglia beni di primissima necessità;

3. i lavoratori autonomi a Partita IVA, non aventi diritto all’Indennità COVID-19 ovvero al Bonus 600 euro per emergenza Coronavirus di cui al D.lgs.vo 18/2020 e che siano privi di mezzi economici per assicurare a sé a alla propria famiglia beni di primissima necessità;

4. i lavoratori dipendenti di attività chiusa o sospesa per effetto dei DPCM del 9 e 23 marzo a causa dell’emergenza Covid – 19 non aventi diritto all’indennità della Cassa Integrazione in Deroga (CID), che siano privi di mezzi economici per assicurare a sé a alla propria famiglia beni di

primissima necessità;

5. i lavoratori dipendenti di attività chiusa o sospesa per effetto dei DPCM del 9 e 23 marzo a causa dell’emergenza Covid – 19 aventi diritto all’indennità della Cassa Integrazione in Deroga (CID) sino alla data di effettiva erogazione del beneficio, che siano privi di mezzi economici per assicurare a sé a alla propria famiglia beni di primissima necessità;

6. I destinatari di Reddito di Cittadinanza e/o REI o NASPI o altra forma di contribuzione pubblica non superiore ad € 300,00, e che non svolgono attualmente alcuna attività lavorativa, potranno parimenti presentare domanda qualora non siano in grado di garantire il soddisfacimento delle esigenze minime del proprio nucleo familiare.

7. gli inoccupati e/o disoccupati e tutti coloro privi di qualsivoglia forma di contribuzione pubblica, non aventi i mezzi economici per assicurare a sé a alla propria famiglia beni di primissima necessità.

Non potranno presentare domanda i nuclei familiari in cui siano presenti lavoratori o pensionati pubblici o privati, la cui attività non sia stata sospesa per effetto dei citati DPCM.

I titolari di buoni postali, libretti di deposito, titoli azionari ed altri valori mobiliari (ivi compresi i saldi dei conti correnti bancari e/o postali), intestati a sé o ad altri componenti il nucleo familiare di valore complessivo superiore ad € 3.000,00.

I cittadini che presentano i suddetti requisiti possono, quindi, inoltrare istanza, redatta su apposito modulo scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Benevento nella sezione “Misure di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà”, al seguente indirizzo e-mail: emergenzacovid@comunebn.it indicando nell’oggetto: “istanza voucher sociali” o a mezzo WHATSAPP al numero 3791973004 tutti i giorni, dalle ore 8.00 alle 17.00, mediante invio di foto dell’autocertificazione debitamente compilata e sottoscritta e degli allegati) Solo in caso di comprovata e reale impossibilità ad utilizzare le modalità sopra indicate l’utente potrà rivolgersi ai numeri 0824.772601 – 772608 -772606 - 772607 che provvederanno a comunicare le modalità per l’eventuale presentazione dell’istanza.

Le domande potranno essere presentate a partire da oggi, 1° aprile 2020. La modulistica, oltre che sul sito, sarà disponibile presso le seguenti sedi del Comune:

• ingresso Comando Vigili Urbani dalle ore 9 – 12

• ingresso Uffici Stato Civile presso Megaparcheggio Via del Pomerio – dalle ore 9 alle ore 12

• ingresso cancello Uffici Servizi al Cittadino presso Via dell’Università 10 dalle ore 9 alle ore 12.

Si ricorda, infine, che sempre sul sito del Comune di Benevento ( www.comune.benevento.it ) è disponibile anche l’avviso relativo alla fornitura di pasti giornalieri a favore delle persone e famiglie che si trovino in stato di necessità a causa dell’emergenza Covid-19, anche a mezzo consegna a domicilio per taluni situazioni. La misura della fornitura di pasti giornalieri non è ovviamente cumulabile con quella dei voucher sociali.