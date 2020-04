Coronavirus, nel Sannio 75 contagiati e 6 persone decedute I dati dell'Asl di Benevento. al San Pio 26 ricoverati sanniti

Salgono a 75 le persone residenti nel Sannio contagiate dal Covid-19. Di queste 45 sono ricoverate in strutture private nel Sannio, 1 in un ospedale in Molise, 24 presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento e 4 in quarantena presso le proprie abitazioni.

Poi, dai dati inviati dall'Asl di Benevento, invece, oggi per la prima volta appaiono le persone decedute. Allo stato sono 6.

Le persone contagiate a Benevento città risultano essere 21, di cui 16 ricoverate in cliniche private e 5 al Rummo. Restano 4 i contagiati a Cusano Mutri, Pago Veiano, San Giorgio del Sannio. Tre contagi a Torrecuso; due ad Apollosa, Cicerllo, Guardia Sanframondi, Paolisi, Paupisi, San Salvatore Telesino e Sant'Agata de' Goti.

Un solo contagio si registra, invece, nei seguenti centri della Provincia: Airola, Amorosi, Apice, Bucciano, Calvi, Castelfranco in Miscano, Castelpoto, Ceppaloni, Faicchio, Foglianise, Melizzano, Montefalcone, Montesarchio, Moiano, Morcone, Pesco Sannita, Pontelandolfo, San Bartolomeo, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Marco dei Cavoti, Santa Croce del Sannio, Sassinoro e Telese Terme.

Per quanto riguarda l'ospedale San Pio, ovvero il Rummo di Benevento, risultano in totale 31 persone positive al Covid 19 ricoverate. Di queste 26 sono sannite, 5 della vicina provincia irpina.

Cinque le persone ricoverate in terapia intensiva, 12 in Penumologia / sub intensiva e 12 in Malattie infettive.