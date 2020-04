"Dona un sorriso", al via raccolta alimentare Io X Benevento L'iniziativa dell'associazione del rione Liberta e "Un Senso per la Vita ODV"

Le contingenze che si sono verificate a causa dell’emergenza “CORONAVIRUS” hanno determinato una ricaduta sul tessuto sociale allarmante da un punto di vista economico.

Per tali motivi, le Associazioni Io X Benevento ed Un Senso per la Vita ODV, hanno promosso un progetto di solidarietà sociale “DONA UN SORRISO. “con l’obiettivo di essere vicini ai bisogni dei cittadini e di contribuire ad allievare una sofferenza in continua crescita.

Pertanto, le Associazioni rendono noto che dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, presso la sede di Piazza S. Modesto, situata nell’ex edificio scolastico S. Modesto uno, sarà attivo un servizio di raccolta dei beni alimentari di ogni tipo che poi saranno distribuiti a coloro che vivono con maggiori difficoltà economiche.

Si invitano, pertanto, cittadini, supermercati, e tutti coloro che sono disponibili a recepire il messaggio di solidarietà e che intendono aiutare chi ne ha bisogno, di donare il proprio contributo volontario attenendosi alle disposizioni che l’operatrice comunicherà al seguente numero telefonico: 0824.700529.

Inoltre, per qualsiasi altra informazione, relativamente ai sussidi messi a disposizione dal Governo, dal Comune di Benevento o dagli altri Organi Istituzionali, è attivo lo sportello di consulenza ed il centro di ascolto per la Solidarietà Sociale a cui è possibile accedere telefonando sempre allo stesso numero.