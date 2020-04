Oltre 8mila controlli della Polizia munipale e 33 denunce In giornata 600 verifiche e 7 sanzioni amministrative

"Dal 17 al 31 marzo sono state controllate complessivamente 8.462 persone, e sono state elevate 33 denunce per violazione all'articolo 650 del C.P., poi depenalizzate in illecito amministrativo, e a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 25.03.2020, numero 19, sono state elevate ulteriori 20 verbali. In tale periodo sono stati controllati 306 esercizi commerciali, senza riscontrare alcuna violazione". Sono i dati dell'attività di controllo messa in campo a Benevento in questo periodo dal corpo di Polizia municipale. Controlli proseguiti anche in giornata quando "sono stati effettuati circa 600 controlli e sono state elevate 7 sanzioni amministrative a carico di soggetti che vanno in giro senza alcuna motivazione. Questi verbali - viene evidenziato in una nota - si aggiungono ai 6 elevati nella giornata di ieri, a dimostrazione che si sta stringendo il cerchio rispetto alle persone che ritengono di poter passare inosservati ai controlli che si effettuano in città. In particolare nella giornata odierna è stato mandato a casa un gruppo di quattro cittadini stranieri che stazionava nei pressi dell'Arco Traiano".

"La sterzata in termini di controlli - osserva il comandante Bosco - che è stata inferta in questi ultimi due giorni la dice lunga rispetto a quello che deve essere il comportamento dei cittadini, ovverossia stare a casa quanto più possibile".