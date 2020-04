Coronavirus. Nel Sannio 78 persone positive e 7 decessi I dati dell'Asl di Benevento per oggi, giovedì 7 aprile

Salgano a 78 le persone risultate positive al Codiv -19 nel Sannio. Di questi 26 sono ricoverati presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, 46 in altre strutture, 4 sono in quarantena presso le proprie abitazioni e 2 risultano ricoverati in altre province. Purtroppo, aumenta anche il numero di decessi registrati nella provincia di Benevento che sale a 7 (uno in più rispetto a ieri). E' quanto emerge dai dati comunicati dall'Asl oggi, giovedì 2 aprile nel consueto aggiornamento sui casi di Coronavirus nel Sannio.

IN AGGIORNAMENTO