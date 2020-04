Controlli in città, non si passa senza autocertificazione Verifiche nei principali accessi del capoluogo a tutte le auto in transito

Controlli sempre più stringenti a Benevento dove sin dalle prime ore del mattino le forze dell'ordine verificano i principali accessi della città. Questa mattina controlli anche lungo la strada statale Appia, in direzione Benevento per verificare gli accessi al capoluogo.

In campo gli agenti della polizia municipale del capoluogo per controllare tutte le autocertificazioni prodotte dagli automobilisti. Diversi in realtà anche i camion in fila, sempre in direzione Benevento. Solo ieri il comando aveva tracciato un primo bilancio dell'azione messa in campo e che aveva portato ad effettuare oltre 8mila controlli fino al 31 marzo.

Verifiche proseguite anche nei primi giorni di aprile: 600 le auto fermate nella sola giornata di ieri, numeri che in giornata potrebbero addirittura aumentare. Sarebbero infatti circa 600 già i controlli effettuati anche questa mattina. Diversi i posti di blocco effettuati soprattutto nei pressi dei varchi di accesso alla città. Non più controlli a campione, ma la linea seguita al momento appare quella di fermare ogni auto, camion e pullman per verificare che vi siano i requisiti per poter transitare, così come previsto dalle misure disposte da governo e regione.