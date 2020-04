Mastella invita a osservare distanza sicurezza interpersonale Il sindaco: "Nelle file si favoriscano ultrasettantenni, donne in gravidanza e disabili"

Il sindaco Clemente Mastella, considerato che le misure elencate nei vari D.P.C.M. sono preordinate ad evitare le occasioni di contatto ravvicinato tra le persone, segnatamente quando non sia consentito l'osservanza della distanza di sicurezza interpersonale di almeno di un metro, invita la cittadinanza ad osservare, in particolare, le misure di prevenzione igienico-sanitarie come indicate nei vari D.P.C.M., e a consentire, nelle file dinanzi alle attività commerciali una cortesia di accesso agli ultrasettantenni, alle donne in gravidanza (accesso rosa) e ai disabili.

Il sindaco Mastella invita, inoltre, le attività commerciali a tutelare, ove possibile una priorità di accesso alle persone ultra settantenni, alle donne in gravidanza e ai disabili, e a diffondere le informazioni sulle misure di prevenzione igienico- sanitarie adottate e da porre in essere.