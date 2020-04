Cinque pazienti trasferiti da Villa Margherita al Rummo Necessario il trasporto nei reparti specializzati dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento

Sono cinque i pazienti che da questa mattina sono stati trasferiti dalla clinica privata Villa Margherita di Benevento all'ospedale Rummo.

Si tratta di cinque degenti della struttura riabilitativa, positivi al Covid 19, le cui condizioni cliniche sono state ritenute tali da disporre il trasferimento presso il nosocomio cittadino. In mattinata il trasferimento delle persone a bordo delle ambulanze del 118 e della Croce Rossa Italiana con personale medico e infermieristico dotato di particolari accorgimenti per trattare questo tipo di pazienti.

Villa Margherita resta intanto presidiata dalle forze dell'ordine. Carabinieri, polizia e guardia di finanza si alternano nei turni e sostano davanti al cancello d'ingresso della clinica ormai da giorni off limitz per persone estranee e parenti dei degenti. Da quando, cioè, sono stati riscontrati numerosi casi di pazienti e personale sanitario positivo al coronavirus.

Ai parenti dei pazienti è permesso solo di varcare la soglia del cancello per lasciare indumenti o altri effetti personali per i degenti. Borse che vengono lasciate all'esterno e successivamente prelevate dal personale munito di tute, caschi e mascherine che provvede allo smistamento degli indumenti che seguono sia in entrata che in uscita particolari percorsi organizzati dal personale della struttura di riabilitazione. Personale che senza sosta continua ad assistere i pazienti ricoverati.