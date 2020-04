Provincia al fianco dei medici, Ianniello ringrazia Di Maria Il presidente dell'ordine: "In un momento così drammatico la collaborazione è fondamentale"

Il Presidente dell'Ordine dei Medici di Benevento ringrazia la Provincia di Benevento per la donazione di 4400 DPI ai Medici Sanniti impegnati sul territorio nella battaglia controCOVID-19.

"Mi piace sottolineare – dichiara Giovanni Pietro Ianniello – che l’offerta di aiuto è partita direttamente dalla Provincia, nella persona del Presidente Di Maria, che sabato pomeriggio mi ha contatto chiedendomi cosa l’Ente potesse fare per i Medici. Dopo una rapida valutazione abbiamo concordato che l’obiettivo primario, in questo momento, oltre all’importante supporto strumentale fornito all' Azienda Ospedaliera S. Pio, fosse quello di supportare i Medici della Provincia di Benevento che operano in prima linea garantendo sul territorio l’assistenza a tutti i cittadini.

In tale ottica abbiamo condiviso il progetto di fornire ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di Libera Scelta e ai Medici della Continuità assistenziale un kit con DPI (mascherine fP2 e mascherine surgical).

In un momento così drammatico per la nostra società, la collaborazione tra enti è fondamentale, come OMCeO di Benevento confermiamo la nostra disponibilità ad ogni ulteriore forma di collaborazione con la Provincia di Benevento per ogni iniziativa che si pone l’obiettivo di migliorare l’assistenza sanitaria su tutto il territorio provinciale. Voglio concludere – scrive Ianniello - rappresentando agli altri Colleghi che l’Ordine non si è dimenticato di loro. Sono in arrivo, dalla FNOMCeO, 3000 DPI certificati che saranno distribuiti a tutti gli iscritti".