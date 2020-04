Paniere alimentare Caritas, ecco come accedere Gli aiuti per le famiglie in difficoltà dall'Arcidiocesi di Benevento

"Visto lo stato di emergenza alimentare in cui si sono ritrovate tante famiglie del territorio della nostra diocesi beneventana, il nostro Arcivescovo, attraverso l’Ufficio della Caritas diocesana e in collaborazione con il comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Benevento, organizza una distribuzione di generi di prima necessità (paniere alimentare)".

Così la Caritas di Benevento che specifica: si potrà accedere alla misura contattando la Caritas diocesana di benevento dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 9:30 - 12:00 con le seguenti modalità: Telefonicamente 0824 25508; Tramite messaggio Whatsapp al n. 391 1470912; Tramite E- mail all’indirizzo segreteriacaritas@diocesanadibenevento.it



Affinché la domanda sia accolta, pena esclusione del beneficio, alla prenotazione, dopo con le modalità che saranno indicate dagli operatori Caritas se fatta telefonicamente, o contestualmente, se la prenotazione è fatta tramite E-mail o messaggio Whatsapp, va inviata l’apposita autocertificazione, con relativa composizione del nucleo familiare, scaricabile dal sito www.caritasbenevento.it corredata da carta d’identità in corso di validità (non scaduta) di chi presenta la domanda.

Le richieste pervenute saranno oggetto di una valutazione immediata basata unicamente sulla corretta compilazione del modello di autocertificazione, fatta dagli operatori preposti della Caritas Diocesana.

Successivamente l’autocertificazione verrà inviata alla Guardia di Finanza, che verificherà la reale veridicità della dichiarazione con relativa sanzione prevista dal codice penale da parte dell’autorità giudiziaria in caso di dichiarazione mendace previsto dagli art. 46 e 47 del D.P.R N° 445 DEL 28/12/2000.



In base alla composizione del nucleo familiare sono previste 4 tipologie di paniere con eguali prodotti differenziati solo dalla quantità e precisamente: minimum da 1 componente; smart da 2 a 3 componenti; medium da 4 a 6 componenti; large da 7 a + componenti.

Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda, se non beneficiario di altre misure per il rilascio di voucher sociali per emergenza Covid-19 da parte di enti pubblici o privati.

Il nucleo che sarà valutato idoneo al beneficio verrà contattato con le stesse modalità usate per presentare la domanda ricevendo un voucher su cui saranno elencati: Nome e Cognome dell’avente diritto; Giorno, ora e luogo del ritiro; Tipologia “paniere alimentare” (minimum: smart; medium: large).

Per il ritiro del “paniere alimentare” dovrà essere esibito il voucher al primo controllo e poi consegnato unitamente all’autocertificazione, corredata da copia cartacea del documento di riconoscimento non scaduto, il tutto in forma cartacea.

Le donazioni in denaro posso essere effettuate utilizzando l’IBAN di seguito indicato: Arcidiocesi di Benevento – Caritas

Conto corrente presso Banca Etica:

IT89Q0501803400000011602885

Codice BIC: CCRTIT2T84A

Causale: PANIERE ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS

Per i comuni della provincia di Benevento e di Avellino afferenti alla Arcidiocesi di Benevento i “panieri alimentari” una volta assegnati, con le sopraccitate modalità, saranno consegnati ai parroci o al Vicario Zonale che provvederà alla consegna ai beneficiari.