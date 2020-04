Casi Covid19. Avicola Mauro sospende produzione Positivi amministratore e due dipendenti

"A seguito degli esiti positivi dei tamponi effettuati l’altra mattina, all’amministratore della società e un altro dipendente, abbiamo deciso con profonda tristezza ma responsabilmente di sospendere temporaneamente tutte le lavorazioni.

È una scelta dolorosa, quanto necessaria, innanzi tutto a tutela della salute dei dipendenti, per garantire i nostri clienti e consumatori sulla bontà dei nostri prodotti e, non di meno, per sottrarci a strumentalizzazioni di sorta esalvaguardare l’integrità di un’azienda che dà lavoro a decine di famiglie con i suoi sessanta dipendenti e che ha importanti collegamenti con aziende sannite della filiera alimentare"

Così, in una nota, l'Avicola Mauro.

"L’epidemia da Coronavirus ci obbliga a uno stop doveroso, nonostante fino ad oggi la produzione seppur ridimensionata è andata avanti per assicurare le forniture alimentari, con la fiducia che passata la tempesta sapremo ritrovare la forza e le energie per riprendere a lavorare, come abbiamo sempre fatto dal 1957, effettuando preventivamente i tamponi a tutti i nostri dipendenti e collaboratori.

Il nostro pensiero, adesso, va a coloro che devono affrontare e sapranno vincere la sfida più importante".