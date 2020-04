Coronavirus, sono 34 le persone ricoverate al San Pio I dati di oggi, domenica 5 aprile comunicati dall'azienda ospedaliera di Benevento

Sono 34 le persone ricoverate per Covid 19 presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Di queste 30 sono residenti nella provincia sannita, mentre 4 provengono da altra provincia. E' quanto emerge dal consueto bollettino comunicato dal nosocomio sannita in merito ai dati di oggi, domenica 5 aprile.

In particolare 4 le persone ricoverate in terapia intensiva, 12 in pneumologia – sub intensiva, 15 nel reparto di malattie infettive, 2 a medicina interna e 1 nell'area isolamento Covid dedicata.