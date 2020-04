Covid19. Al San Pio una guarigione, 33 ricoverati I numeri dell'azienda ospedaliera di Benevento

C'è un dimesso dall'ospedale San Pio di Benevento per covid19. Lo comunica il nosocomio sannita specificando che si tratta di una persona proveniente da fuori provincia.

Nel bollettino aggiornato alle 12 di oggi l'azienda detta i numeri dell'emergenza. Trentatrè i pazienti attualmente ricoverati presso l'ospedale beneventano (30 della provincia di Benevento e 3 provenienti da fuori provincia). Quattro di loro sono ricoverati in terapia intensiva, 12 in pneumologia/sub intensiva; 14 malattie infettive, 2 in medicina interna e 1 nell'area isolamento covid dedicata in pronto soccorso.

Nessun decesso segnalato mentre sono 23 i casi di pazienti sospetti (20 della provincia di Benevento e 3 provenienti da altre province).