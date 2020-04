Covid19. 37 ricoveri, 16 pazienti sospetti I numeri dell'azienda San Pio aggiornati alle 12 di oggi

Sono 37 i pazienti ricoverati al San Pio e risultati positivi al Covid19 (34 della provincia di Benevento e 3 provenienti da altre province). Quattro sono ricoverati in terapia intensiva, 13 in pneumologia / sub intensiva; 15 malattie infettive, 4 medicina interna, 1 nell'area di isolamento dedicata al Covid al pronto Soccorso.

Sedici i pazienti sospetti ricoverati in attesa dei risultati del tampone, un paziente è stato dimesso e per fortuna non si registrano decessi. Sono i numeri dell'emergenza covid-19 secondo il bollettino delle ore 12.00 diffuso dall'azienda sanitaria di Benevento.