Covid19. Sale il numero dei contagi, i dati dell'Asl L'azienda sanitaria fa il punto. Nove i decessi per coronavirus

Centotrè positivi al Covid 19 nel Sannio. Questo il dato che emerge dal bollettino dell'azienda sanitaria locale di Benevento con il quadro aggiornato alle 12 di oggi comprendendo i casi segnalati entro la mezzanotte del 6 aprile. Nove i pazienti deceduti. Trentasei le persone che stanno affrontando il virus presso il proprio domicilio, 36 i ricoverati al San Pio, 29 presso altre strutture.

E vediamo i casi comune per comune. Ventisette i pazienti di Benevento (10 a domicilio, 7 ricoverati al San Pio e 10 ricoverati in altre strutture). Sei i pazienti che si registrano nei centri di Airola, Cusano Mutri, Paolisi e San Giorgio del Sannio. Cinque i pazienti a Ceppaloni. Tre ad Amorosi, Circello, Pago Veiano, San Salvatore Telesino.

Due i casi nei comuni di Apice, Apollosa, Guardia Sanframondi, Paupisi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Agata dei Goti e Torrecuso. Un caso nei comuni di Bucciano, Calvi, Castelfranco in Miscano, Castelpoto, Dugenta, Faicchio, Foglianise, Melizzano, Montesarchio, Moiano, Morcone, Pesco Sannita, Pontelandolfo, San Bartolomeo, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Marco dei Cavoti, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, Telese e Vitulano.