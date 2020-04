Avicola Mauro, primi esiti dei tamponi: 6 positivi La comunicazione dell'azienda

Avicola Mauro, arrivano i primi risultati dei tamponi. A rendere noto l'esito degli esami è la stessa azienda con sede a Paolisi, in provincia di Benevento che in una nota comunica: "Nel pomeriggio il Servizio di Epidemiologia dell’Azienda Sanitaria di Benevento ha comunicato gli esiti dei primi undici tamponi che sono stati processati da ieri mattina. Attualmente, risultano positivi al Covid-19 sei persone, di cui cinque appartengono al nucleo familiare e una invece è dipendente. Dei cinque familiari, è opportuno precisare che due erano già in quarantena e tre in auto-isolamento volontario per evitare ogni contatto. Mentre gli altri cinque, degli undici complessivamente esaminati, risultati negativi, tre sono dipendenti e una persona appartiene al nucleo familiare". Ed infine viene evidenziato: "Questo è il dato aggiornato e ufficiale comunicato dall’Asl e che con la massima trasparenza ma, soprattutto, nel rispetto della privacy delle persone coinvolte, riteniamo doveroso comunicare. Nelle prossime ore, sempre e solo dopo la notifica da parte dell’azienda sanitaria, daremo conto degli esiti degli ulteriori tamponi".