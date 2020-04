Covid 19. Nel Sannio aumentano i ricoveri: sono 41 Sono 41 le persone ricoverate, di cui 37 residenti in provincia di Benevento

Aumentano di due unità le persone ricoverate nell'ospedale Rummo di Benevento. Dal bollettino dell'azienda ospedaliera San Pio i numeri riferiti ai ricoveri che restituiscono il seguente prospetto: 41 pazienti totali positivi al coronavirus. Di questi: 37 della provincia di Benevento, 7 ricoverati in terapia intensiva (ieri erano 4), 13 in pneumologia sub intensiva, 14 in Malattie infettive; 4 in medicina interna.

I pazienti sospetti per i quali ancora si attende l'esito dei tamponi sono 16, di cui 14 sanniti. Un paziente dimesso e per fortuna nessun decesso. Ora si attende il prospetto dell'Asl che invece fornisce anche i numeri paese per paese delle persone contagiate ed attualmente in quarantena presso le loro abitazioni.