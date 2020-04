Avicola Mauro: "L'ASL completa le analisi dei tamponi" "Come azienda e come famiglia stiamo pagando a questa emergenza un prezzo inimmaginabile"

Il Servizio di Epidemiologia e Prevenzione dell’Azienda Sanitaria di Benevento, ha completato le analisi di tutti i tamponi prelevati lunedì mattina e dopo i primi riscontri di ieri pomeriggio ha comunicato in mattinata il dato definitivo.



"Dei 41 tamponi esaminati - spiega l'avicola Mauro in una nota -, di cui 38 dipendenti e 3 appartenenti al nucleo familiare, risultano positivi 12 persone, con diverse residenze. È opportuno precisare che al momento le persone, tutte dipendenti dell’azienda, presentano un quadro clinico non preoccupante ed erano già sottoposte alle misure di prevenzione e di distanziamento sociale.

Risultano invece negativi 26 tamponi ai dipendenti e 3 tamponi effettuati ai componenti della famiglia Mauro.

L’azienda Mauro, d’intesa con l’istituzione sanitaria e le autorità locali, continuerà a comunicare con assoluta trasparenza e tempestività tutte le informazioni necessarie a limitare in tutti i modi possibili ampliamenti del contagio.

Come azienda e come famiglia stiamo pagando a questa emergenza sanitaria un prezzo inimmaginabile, uno scotto senza precedenti, ma nonostante tutto viviamo questo periodo di grandissima difficoltà solo con l’obiettivo di tutelare innanzi tutto la salute delle persone.

Quando tutto questo sarà passato, troveremo nella nostra comunità umana e aziendale la fiducia e le forze per ricominciare".