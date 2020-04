Mastella consegna mascherine a contrada Sant'Angelo a Piesco Il sindaco a casa di Angela e Wanda Caporaso che ne avevano fatto richiesta per tutti i residenti

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella, questa mattina ha personalmente consegnato tre pacchi di mascherine per i residenti di contrada Sant'Angelo a Piesco, zona a confine con il territorio di Vitulano e Foglianise, dove non erano arrivate le protezioni fornite dal Comune.

Artefici della richiesta sono state due sorelle, Angela e Wanda Caporaso che, dopo aver atteso invano per qualche giorno l'arrivo delle mascherine, hanno deciso di telefonare al primo cittadino che, come si ricorderà, qualche settimana fa con l'avvio dell'emergenza sanitaria aveva reso pubblico il suo numero di telefono. Angela Caporaso lo ha quindi telefonato nella serata di ieri. “Questa mattina – racconta – con sorpresa ha richiamato chiedendomi informazioni per raggiungere la zona. Dopo nemmeno mezz'ora è arrivato il sindaco Mastella e mi ha consegnato i pacchi di mascherine che ora distribuiremo ai residenti della zona”.

Parole di ringraziamento per il primo cittadino quelle di Angela e della sorella Wanda. “E' stato di una gentilezza e umanità unica. Un vero sindaco. Avevamo pensato che i dispositivi di protezione li mandasse per i vigili o per altri, invece è arrivato lui direttamente. Grzie sindaco. Grazie a nome della Contrada Sant'Angelo a Piesco di Benevento”.