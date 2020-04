Coronavirus. Nel Sannio aumentano i deceduti Il bollettino dell'Azienda ospedaliera San Pio. 14 i morti per Covid che erano ricoverati

Continuano a crescere, purtroppo, i pazienti positivi e quelli deceduti nel Sannio per il Covid 19. 14 le persone che non ce l'hanno fatta sui complessivi 167 casi trattati dall'azienda ospedaliera San Pio.

Questi i dati indicati oggi nel bollettino quotidiano delle 12 dal Rummo dove sono anche ricoverati pazienti di altre province. Presso la struttura sanitaria con padiglioni dedicati hanno trattato 101 pazienti sospetti. Di questi 66 sono stati ricoverati fin dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata.

Dei 66 pazienti accertati positivi al covid 19, 51 sono residenti nella provincia di Benevento. Ad oggi la situazione presso l'ospedale del capoluogo sannita è la seguente: 38 pazienti ricoverati, di cui 33 residenti nella provincia di Benevento. Pazienti provenienti dalla Casa di Cura "Villa Margherita", primo focolaio di coronavirus nel Sannio, ricoverati a causa del presso l'Area dedicata, sono stati ad oggi 15. Tre di questi sono deceduti.

Sette le persone ricoverate in terapia intensiva, 11 in Pneumologia sub intensiva, 13 in Malattie infettive e 6 in medicina interna. Una sola persona è invece in attesa nell'area isolamento attrezzata di fronte al Pronto Soccorso del Rummo.

L'ultima vittima sannita per coronavirus è un pensionato di Sassinoro arrivato al San Pio dopo il contagio. Sale anche il numero dei guariti. Oggi altre due dimissioni dal nosocomio del capoluogo.