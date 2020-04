Coronavirus. 137 contagi, 10 morti, due guariti nel Sannio I numeri dell'emergenza nel report quotidiano dell'Azienda Sanitaria Locale di Benevento

Dieci deceduti, due guariti. Centotrentasette le persone contagiate dal covid19 nel Sannio. Sono i numeri diffusi dall'azienda sanitaria locale di Benevento nel quotidiano report per monitorare l'emergenza sanitaria.

Settantasette le persone che stanno affrontando la malattia presso il proprio domicilio, 33 i ricoverati all'ospedale San Pio, 25 quelli assistiti da altre strutture, due casi sono ricoverati in altre province.

Ventinove i casi di coronavirus registrati a Benevento (12 a domicilio, 5 i ricoverati al San Pio, 5 in altre strutture), 20 le persone contagiate a Paolisi, non a caso zona rossa secondo le indicazioni del presidente della Regione(18 a domicilio, 2 ricoverati).

Ed ecco i casi nei diversi comuni: 9 a San Giorgio del Sannio (6 a domicilio, 1 ricoverato, 2 in altre strutture), 8 ad Airola (7 a domicilio, 1 ricoverato) e a Cusano Mutri (3 a domicilio e 5 ricoverati al San Pio); 6 casi a Ceppaloni (5 a domicilio, 1 in altre strutture); 5 a San Salvatore Telesino (3 a domicilio, 2 al San Pio).

Tre casi ad Amorosi (2 a domicilio, 1 al San Pio); Circello (1 domicilio e 2 in altre strutture), Morcone (2 a domicilio, 1 in altre strutture), Pago Veiano (2 ricoverati al San pio, 1 in altre strutture), Sant'Agelo a Cupolo (1 a domicilio, 2 al San Pio); San Bartolomeo in Galdo (2 a domicilio, 1 al San Pio) e Sant'Agata de' Goti (tutti e 3 a domicilio).

Due i casi nei comuni di Apice (1 al San Pio, l'altro ricoverato in altra provincia), Apollosa (1 a domicilio, 1 in altre strutture); Bucciano (1 a domicilio, 1 in altre strutture); Guardia Sanframondi (1 a domicilio e l'altro ricoverato al San Pio); Paupisi (1 ricoverato in altre strutture e l'altro in altre province) e Torrecuso (un caso a domicilio, l'altro ricoverato al san Pio).

Un caso di contagio nei comuni di Calvi (ricoverato in altre strutture); Castelframco in Miscano (ricoverato in altre strutture); Castelpoto (ricoverato al San Pio); Dugenta (ricoverato al San Pio); Faicchio (a domicilio); Foglianise (ricoverato al San Pio); Fragneto Monforte (a domicilio); Melizzano (a domicilio); Montesarchio (a domicilio); Moiano (ricoverato al San Pio); Paduli (a domicilio); Pesco Sannita (ricoverato in altre strutture); Pontelandolfo (a domicilio); San leucio del Sannio (ricoverato al San Pio); San Lorenzello (ricoverato al San Pio); San Marco dei Cavoti (ricoverato al San Pio); Santa Croce del Sannio (ricoverato al San Pio); San Martino Sanita (a domicilio) Vitulano (a domicilio).