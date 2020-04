Covid19. Al San Pio 38 ricoverati. Oggi un decesso Il bollettino dell'ospedale di Benevento

Con il decesso dell'uomo di Sassinoro ammontano a 14 i pazienti positivi al Covid19 morti all'ospedale San Pio di Benevento sui complessivi 167 ricoverati (sospetti 101 e accertati 66) dal mese di febbraio presso l'area covid dedicata.

E' quanto comunica con il consueto bollettino, aggiornato alle ore 18 di oggi, l'azienda ospedaliera. Sono 38 i pazienti positivi ricoverati: 7in terapia intensiva – di cui 6 della provincia di Benevento e 1 di altre province, uno in più rispetto a ieri.

Undici i pazienti in pneumologia / sub intensiva (di cui 9 della provincia di Benevento e 2 di altre province), due in meno rispetto a ieri quando erano 13.

Tredici i ricoverati nel reparto malattie infettive (di cui 12 della provincia di Benevento e 1 di altre province).

Sei le persone ricoverate in medicina interna (di cui 5 della provincia di Benevento e 1 di altre province).

Uno in area isolamento covid19 dedicata in pronto soccorso.

I pazienti sospetti sono 16 (di cui 14 della provincia di Benevento e 2 di altre province), scendono dunque rispetto ai 19 segnalati ieri.

Due i pazienti dimessi, entrambi di Benevento (ieri erano 3).

Come detto all'inizio oggi si è registrato un decesso.

I pazienti provenienti dalla Casa di Cura Villa Margherita ricoverati a causa del covid19 presso l'area dedicata sono stati ad oggi 15 (tre di questi sono deceduti).

Dei 66 pazienti accertati positivi al Covid 19, trattati da febbraio presso l'area Covid dedicata, 51 sono residenti della provincia di Benevento.