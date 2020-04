Covid19. Mastella: niente grigliate... scatteranno sanzioni Il sindaco rilancia la necessità di restare a casa per contenere il contagio

“Qualcuno mi riferisce che, tra Pasqua e Pasquetta, alcuni idioti, vorrebbero fare grigliate, dentro i condomini, o andare nelle nostre campagne. Io ho messo già sull’avviso la polizia locale e le forze di polizia. Chi sa denunci. E per chi sarà preso, con le mani nel sacco, scatteranno sanzioni civili e penali. Proprio ora che iniziamo a vedere qualche spiraglio”.

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, dalla sua pagina facebook rilancia la necessità di restare a casa. E avverte che per domani e lunedì ci saranno controlli ancor più stringenti per contenere i contagi da Covid19.