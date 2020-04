Un tricolore luminoso fa risplendere Palazzo Muccillo Video e Foto. La suggestiva illuminazione da stasera per il palazzo che domina la zona del Duomo

Un'immagine suggestiva in questo momento difficile per tutti. Palazzo Muccillo che domina la zona tra Corso Vittorio Emanuele e Corso Garibaldi da stasera si illumina con il tricolore.

L'imponente condominio di Benevento, dove ha sede anche la redazione di Ottopagine.it risplende con i colori della bandiera italiana e le tre facciate si tingono di verde, bianco e rosso creando una magia tutta da ammirare.

Da stasera il gioco di luce crea una splendida atmosfera.

"Un modo per dare conforto e ottimismo in questo momento difficile" spiega la famiglia Muccillo che ha scelto di rendere unico questo grande Palazzo. Un segno di impegno che riflette anche l'attività del gruppo imprenditoriale che in questo periodo sta realizzando le essenziali mascherine di protezione.

Un progetto ideato e realizzato dalla famiglia Muccillo che ha trovato l'apprezzamento del Comune di Benevento.

Luci di speranza, dunque, per illuminare un momento buio e difficile, in cui la lontanza imposta dalle restrizioni sanitarie, rende necessari anche segni di ottimismo.

Il tricolore simbolo di una battaglia contro il nemico invisibile. Luci per guardare lontano e immaginare un futuro di rinascita.