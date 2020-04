Covid-19. Nessun ricovero, stabile numero pazienti al San Pio Dimesso un paziente. Sono ora 33 le persone ricoverate per Coronavirus

Sono 33 i pazienti ricoverati per Covid 19 ad oggi, Pasqua 2020, presso l'ospedale Rummo di Benevnto. Di questi 29 sono della provincia di Benevento e 4 residenti nella vicina Irpinia ma trasferiti al San Pio dopo la conclamata positività al coronavirus. Un paziente in meno, dunque, rispetto a ieri. Nessun nuovo decesso allo stato, ma una persona che è stata dimessa perchè clinicamente guarita. Una buona notizia che arriva dal Rummo nel quale sono ricoverati 6 pazienti in terapia intensiva, 11 in pneumologia, 114 in malattie infettive, 2 in medicina interna, e zero pazienti nell'area isolamento Covid Dedicata di fronte al Pronto Soccorso.

Dal Rummo fanno sapere che i pazienti provenienti da Villa Margherita, ricoverati a causa del Covid 19 al San Pio sono 15, di questi, purtroppo, nei giorni scorsi sono deceduti 4.

Sedici invece le persone in totale decedute al Rummo e provenienti non solo dal Sannio ma anche da altre province.

Infine, presso l'azienda ospedaliera San Pio sono stati accertati positivi 68 pazienti trattati in ospedale dallo scorso febbraio. Di questi 52 sono residenti nella provincia di Benevento.