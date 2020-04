Covid 19, un'altra vittima nel Sannio Si tratta di una pensionata di Benevento trasferita al Rummo da Villa Margherita

Nel Sannio si conta un'altra vittima di Covid 19. si tratta di un'anziana di Benevento città ricoverata all'ospedale San Pio dopo il trasferimento da Villa Margherita dove la pensionata si trovava ricoverata per riabilitazione da qualche tempo ed era poi risultata positiva al coronavirus dopo 'l'esplosione' di casi nella clinica privata alle porte di Benevento. Le sue condizioni si erano purtroppo aggravate negli ultimi giorni.

Presso i reparti Covd dell'Azienda ospedaliera sannita di Benevento restano ricoverati 28 pazienti residenti nel Sannio, 32 i totali. Di questi 7 in terapia intensiva, 10 in Pneumologia sub intensiva, 13 nel reparto di Malattie infettive e 2 in Medicina Interna.

Sono 12 allo stato i pazienti sospetti di cui 11 residenti in provincia di Benevento, un altro arrivato da altre province.

L epersone decedute presso l'ospedale sannita sono in totale 17, di questi 12 sanniti e 5 provenienti da altre zone della Campania e che erano stati trasferiti presso il San Pio.

I pazienti positivi al Covid 19 arrivati invece da Villa Margherita sono 15. di questi, purtroppo, 5 sono deceduti.