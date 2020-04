Pasqua e Pasquetta, 250 persone identificate e 21 multe I numeri dei controlli effettuati dalla polizia municipale

"Oltre 250 i controlli sulle persone che comunque circolavano a piedi o in auto lungo le strade cittadine effettuati nelle giornate di ieri e oggi". Sono i numeri dell'attività di controllo messa in campo dalla Polizia Municipale a Benevento e finalizzata al rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Le persone fermate "sono state tutte identificate e ora sono in corso gli accertamenti sulla veridicità delle loro dichiarazioni.

Nel corso delle due giornate sono state controllate più volte la pista ciclopedonale di contrada San Vitale, l’area dell’Istituto Agrario di contrada Piano Cappelle e le due zone maggiormente interessate dal passeggio delle persone, ovvero contrada Piano Morra, via Pacevecchia e l’area del ponte Tibaldi. Complessivamente nella due giorni sono state comminate 21 sanzioni amministrative, di cui 5 nella giornata di Pasqua e 16 nella giornata di Pasquetta: “I controlli continueranno sempre con maggior incisività anche nei prossimi giorni – dichiara Fioravante Bosco, comandante del Corpo - poiché tutti i cittadini devono rendersi conto che uscire di casa, senza alcuna giustificazione, è molto pericoloso per sé, per le proprie famiglie e per tutte le persone con le quali si hanno contatti. Comunque – conclude Bosco – sono soddisfatto di come sono andati i controlli e del senso di responsabilità mostrato dai cittadini di Benevento”.