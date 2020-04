Mastella: "Scuole chiuse anche per il personale Ata" L'annuncio del sindaco: "Domani firmerò ordinanza"

"Firmerò, domani, un’ordinanza per il personale Ata, riconfermando che, anche per loro, vale il prosieguo della chiusura delle scuole. Così come bisogna stare attenti al contagio intra moenia". Ad annunciarlo sui social il sindaco di Benevento, Clemente Mastella confermando così il proseguimento della chiusura delle scuole anche per il personale scolastico.

"Stante la presumibile presenza, anche da noi, di persone asintomatiche - ha scritto il primo cittadino sulla sua pagina facebook - dico ai più giovani, dico ai figli, di vedere i genitori e nonni solo dall’uscio della porta. Non è mancanza di amore ma un amore tenero e filiale. La mascherina non la togliete se, superato l’uscio, dovete proprio dare una mano ai vostri cari. Questo è il contagio che dobbiamo combattere perché la dedizione per i nostri familiari potrebbe farci fare impudenze".