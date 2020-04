Paolisi resta zona rossa Il comune del beneventano resta sotto strettissima vigilanza

"Con la proroga dell'ordinanza di ieri n.33 è stata prorogata al 20 aprile la zona rossa di Ariano Irpino.

Si chiarisce - si legge in una nota della Regione - che, al momento, le zone in quarantena della Campania sono quelle che fanno capo ai Comuni di Paolisi (Bn), Lauro (Av) e Ariano Irpino (Av). Non c'è stata proroga e quindi non sono più "zona rossa" i Comuni del Vallo di Diano (Sala Consilina, Polla, Caggiano, Atena Lucana, Auletta)".