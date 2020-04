Covid19. Resta stabile il numero dei ricoverati al San Pio Trentadue casi attualmente in trattamento presso l'ospedale di Benevento

Resta stabile la curva dei contagi nel Sannio. E per fortuna oggi nessun decesso registrato dopo la morte di ieri dell'anziana ricoverata all'ospedale San Pio e proveniente da Villa Margherita.

Presso l'area Covid dell'Azienda ospedaliera sannita restano ricoverati 28 pazienti residenti nel Sannio e 4 provenienti da altre province, per un totale di 32 casi.

Di questi 7 sono in terapia intensiva, 10 in Pneumologia sub intensiva, 13 nel reparto di Malattie infettive e 2 in Medicina Interna.

Sono 12 allo stato i pazienti sospetti di cui 10 residenti in provincia di Benevento, due di altre province.

Le persone decedute presso l'ospedale sannita sono in totale 17, di questi 12 sanniti e 5 provenienti da altre zone della Campania.

I pazienti positivi al Covid 19 arrivati invece da Villa Margherita sono 15 con 5 decessi.