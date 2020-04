Covid19. Ospedale San Pio, ancora un decesso Si tratta di una paziente della provincia di Benevento, trasferita da Villa Margherita

Ancora un decesso all'ospedale San Pio di Benevento. Si tratta di una paziente della provincia sannita ricoverata in terapia intensiva. La donna settantenne era stata trasferita al San Pio da Villa Margherita dove era ricoverata per affrontare la riabilitazione.

Questi i dati riportati dal bollettino dell'azienda ospedaliera beneventana che registra, nell'aggiornamento delle 18, la presenza di 31 casi positivi al Covid 19: 27 pazienti residenti nel Sannio e 4 provenienti da altre province, per un totale di 32 casi.

Di questi 6 sono in terapia intensiva, 10 in Pneumologia sub intensiva, 13 nel reparto di Malattie infettive e 2 in Medicina Interna.

Sono 12 allo stato i pazienti sospetti di cui 10 residenti in provincia di Benevento, due di altre province.

Le persone decedute presso l'ospedale sannita sono in totale 18, di questi 13 sanniti e 5 provenienti da altre zone della Campania.

I pazienti positivi al Covid 19 arrivati invece da Villa Margherita sono 15 con 6 decessi.