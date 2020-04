Ianniello: "E' ancora necessario il distanziamento sociale" L'appello del presidente dell'ordine che annuncia: “In arrivo altri dispositivi”

Nuovi dispositivi in arrivo per l'ordine dei medici di Benevento. Ad annunciarlo il presidente dell'ordine, Giovanni Pietro Ianniello che ricorda “la consegna di circa 2mila mascherine donate dalla protezione civile nonché quelle consegnate lunedì anche dal sindaco Mastella. Inoltre abbiamo avuto una donazione dalla Provincia di Benevento di 4400 presidi che provvederemo a distribuire a tutti i medici di base e pediatri di libera scelta”.

Un impegno notevole per l'ordine, ma considerato fondamentale per garantire ai medici del territorio la giusta fornitura di dispositivi di protezione. A loro infatti il compito di fare da 'primo filtro' per la popolazione: “Sono le sentinelle sul territorio”, commenta Ianniello che assicura: “Dopo le prime fasi in cui nessuno era preparato ad affrontare un'emergenza del genere, ora la situazione sta assumendo un andamento più lineare. Un'ottima risposta e un'ottima collaborazione dei colleghi che operano sul territorio”.

Ma il presidente dell'ordine avverte: “E' ancora necessario rispettare il distanziamento sociale. Se in Campania non abbiamo avuto quello che è successo in Lombardia è perché abbiamo iniziato prima con le misure di distanziamento sociale. Al momento non esiste un vaccino, non esiste una terapia codificata, sono in corso tante sperimentazioni. L'unica cosa che funzione è il distanziamento sociale e lo dimostra non solo la riduzione del numero dei casi ma anche la minore pressione sulle terapie intensive negli ospedali”.

L'invito dunque è di non abbassare la guardia: “Bisogna rispettare le regole, non bisogna distrarsi”. Un aspetto per cui Ianniello promuove il capoluogo sannita e racconta anche un simpatico aneddoto personale: “A Benevento fortunatamente noto un rispetto notevole delle misure, almeno per quello che ho potuto osservare in questi giorni. Ieri mentre tornavo a casa una signora mi guardava male ed ho immaginato che pensava non stessi rispettando le regole. E penso che questo sia un buon segnale”.