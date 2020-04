Dall'eccellenza sannita il test per scovare covid su superfici Tecno Bios dopo test per trovare asintomatici propone quello per individuare virus su superfici

Dall'eccellenza sannita Tecno Bios arriva un altro strumento fondamentale nella lotta al Coronavirus. Dopo il test del sangue per gli asintomatici (leggi qui) Tecno Bios ha approntato anche un test molecolare per rilevare il covid 19 sulle superfici: “In particolare il test su superfici è in grado di rilevare la presenza di coronavirus per valutare la necessità di sanificazione o l’efficacia della stessa. L’analisi prevede l’amplificazione virale con REAL TIME PCR. Il risultato fornito in tempi molto brevi consente di stabilire la presenza - assenza di COVID-19 sulle superfici ambientali analizzate e sanificate”.

In pratica il tampone va utilizzato su una superficie di 20 centimetri quadrati, va strofinato sia in orizzontale che in verticale che nelle direzioni oblique e poi va richiuso e sigillato nella custodia e poi spedito per le analisi.

In pratica Il test consentirà di verificare le misure di sanificazione messe in atto durante e post emergenza Covid-19 per validare l’efficacia di misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus su superfici.