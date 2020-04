Al Rummo 7 conferme da tamponi e 3 test rapidi positivi Le analisi effettuate nelle ultime ore presso l'azienda ospedaliera sannita

Pressoché invariata la situazione dei ricoveri all'ospedale San Pio di Benevento. Nelle ultime ore l'Azienda ospedaliera fa sapere di aver processato 80 tamponi, dei quali 7 sono risultati positivi ma che rappresentano solo conferme di positività già precedentemente accertata. Inoltre, sono stati analizzati 85 test rapidi, di cui 3 con esito positivo.

Per quanto riguarda i ricoveri restano 31 presso i reparti Covid del Rummo. Di questi 6 in terapia intensiva, 10 in pneumologia sub intensiva, 2 in Medicina Interna. 27 sono i pazienti residenti nella provincia di Benevento, 4 quelli da altre province.

Attualmente le persone con una sospetta positività sono invece 11, di queste 9 della Sannio.