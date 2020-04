Bill De Blasio a Benevento: "Ci vediamo presto" Gli auguri del sindaco di New York a Benevento e S.Agata e l'annuncio: "Ci vediamo presto. Spero".

“Ci vediamo presto” firmato Bill De Blasio. Così il sindaco di New York nel messaggio d'auguri di Pasqua inviato ai suoi parenti Santagatesi, la famiglia Mongillo.

Nell'sms The Major ovviamente ha augurato il meglio in considerazione di quanto sta accadendo col Coronavirus: “Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie una Pasqua sicura e gioiosa, vista la dolorosa battaglia che state combattendo contro il virus”.

Una battaglia che a New York, città amministrata da Bill, sta creando enormi difficoltà, tra contagi alle stelle e purtroppo numerosi morti.

Infatti il sindaco si augura: “Un giorno questo finirà e la vita sarà migliore”. Poi i saluti alle città di Sant'Agata e Benevento: “Portate i mieii auguri a tutti a Sant'Agata e Benevento”.

E poii una novità. In italiano il sindaco di New York annuncia: “Ci vediamo presto. Speriamo. Un abbraccio forte, Bill”. Probabile il sindaco si riferisca a un viaggio in Italia in estate, appunto a Benevento, probabilmente per il conferimento della laurea honoris causa, un tributo di cui si parla da anni...certo, coronavirus permettendo.