Buone notizie dal San Pio: dimessi due pazienti Diminuisce il numero dei ricoveri: ad oggi sono 29, ma restano 15 pazienti sospetti

Buone notizie dall'azienda ospedaliera San Pio di Benevento dove proprio questa mattina sono stati dimessi due pazienti affetti da Covid-19. E' quanto emerge dal consueto bollettino comunicato dal nosocomio del capoluogo sannita.

Diminuisce così il numero dei ricoveri che ad oggi, giovedì 16 aprile, è di 29 pazienti (nella giornata di ieri erano 31). Di questi 25 sono residenti nel Sannio, mentre 4 sono residenti in altra provincia. Si riduce dunque il numero dei pazienti sanniti ricoverati presso il nosocomio di Benevento. I due pazienti dimessi oggi, infatti, sono residenti nella provincia di Benevento.

In particolare, delle 29 persone ancora ricoverate 6 sono in terapia intensiva, 10 in pneumologia sub-intensiva, 11 sono ricoverate nel reparto di malattie infettive e 2 a medicina interna.

Aumenta invece il numero dei pazienti che si sospetta possano aver contratto il virus che ad oggi sono 15 mentre nella giornata di ieri erano 11, di cui 13 sono residenti nel Sannio e 2 in altra provincia.