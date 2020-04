Prefetto in videoconferenza con istituzioni e aziende Aperto un percorso per valutare situazioni di disagio e azioni per la ripresa economica

Nella mattinata odierna il Prefetto di Benevento Francesco Antonio Cappetta ha tenuto in videoconferenza un tavolo di confronto sulle problematiche economiche e sociali conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 a cui hanno preso parte i rappresentanti delle Forze dell’Ordine il Questore, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i Presidenti di Confindustria e della Camera di Commercio, le Associazioni di Categoria del Comparto Commercio, Agricoltura, Edile e Industriale, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cisl, Uil e Cgil.

Scopo dell’incontro è stato quello di intraprendere un percorso di confronto e dialogo al fine di acquisire utili elementi di valutazione sulle situazioni di disagio legate alle possibili difficoltà nella ripresa economica e produttiva.

L’azione posta in essere dal Prefetto sul territorio con il supporto di coloro che hanno una profonda conoscenza della realtà locale è volta ad intercettare i segnali di possibile disgregazione del tessuto sociale e ad acquisire contributi fondamentali per valutare le misure da porre in essere anche per contrastare l’insorgere di condizioni favorevoli ad un’espansione degli interessi illeciti e criminali.

Nel corso dell’incontro sono state rappresentate le problematiche dei vari comparti che operano nella provincia e le grandi difficoltà che le forze produttive stanno affrontando e che, si troveranno ad affrontare con la prevedibile progressiva ripresa delle attività.

L’incontro è stato molto apprezzato dai rappresentanti di categoria e ritenuto un importante supporto per far conoscere le specifiche problematiche del territorio sannita in un momento di gravi difficoltà economiche e sociali per la collettività.