Nuova dimissione al San Pio: oggi tre pazienti tornano a casa Il bollettino dell'azienda ospedaliera: 28 i casi, 15 i pazienti sospetti

Ancora una dimissione in giornata all'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Ai due pazienti che sono potuti tornare a casa questa mattina se ne aggiunge in serata anche un altro, portando così a tre il numero delle persone affette da Coronorivus e dimesse oggi dal nosocomio sannita.

A comunicarlo è lo stesso ospedale nel consueto bollettino da cui emerge, pertanto, una riduzione del numero di ricoveri per Covid-19. Con le tre dimissioni di oggi, il numero dei pazienti positivi ricoverati al San Pio scende a 28: di questi 24 sono residenti nella provincia sannita mentre 4 sono residenti in altra provincia.

In particolare sono sei i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dieci in pneumologia sub-intensiva, dieci nel reparto di malattie infettive e due a medicina interna.

Sono 15 invece i pazienti che si sospetta possano aver contratto il virus, di cui 13 sanniti e due provenienti da altra provincia.