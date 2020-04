Nessun tampone positivo al San Pio In giornata sono stati processati 80 tamponi e 54 test rapidi

Sono 80 i tamponi processati oggi presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Di questi cinque sono risultati positività ma non si tratta di nuovi casi. Come precisato dalla stessa azienda ospedaliera che nel consueto bollettino comunica che “i cinque positivi non rappresentano nuovi casi, ma si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata”.

Inoltre, sempre presso il nosocomio sannita sono stati processati 54 test rapidi, tutti con esito negativo.