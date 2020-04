Donazioni all'ospedale San Pio, Ferrante ringrazia Il direttore generale: "grande cuore e robusto senso di comunità"

Il direttore generale, Mario Nicola Vittorio Ferrante, a nome di tutta l’A.O.R.N. “San Pio”, desidera nuovamente esprimere la sua profonda gratitudine ai tanti cittadini, alle Istituzioni, agli Enti, alle realtà produttive, alle società ed alle associazioni per le generose donazioni che hanno fatto giungere e continuano a far arrivare alla nostra Azienda Ospedaliera, onde consentire di meglio fronteggiare, con sempre più avanzati dispositivi ed apparecchiature elettromedicali, l’emergenza covid-19.

Tanti gesti di encomiabile generosità, che confermano il grande cuore ed il robusto senso della comunità della popolazione del Sannio e della province viciniore.

Un riconoscente ed incessante pensiero va al nostro personale sanitario in prima linea con un impegno ed una dedizione senza limiti di tempo e di energie per salvare vite umane.

Percepire che fuori c’è tanta gente che si preoccupa per tutti e che sta combattendo la battaglia al loro fianco; avvertire la vicinanza e la gratitudine della collettività in questi giorni di duro lavoro e di sacrifici, costituisce una salutare iniezione di fiducia, che infonde novella forza e coraggio. Nella foto la tabella delle donazioni finora giunte all’Azienda Ospedaliera. In seguito, sarà aggiornata con le contribuzioni che perverranno successivamente.