Coronavirus. Nel pomeriggio nuovo dimesso dal Rummo Sono due le persone che hanno lasciato i reparti Covid dell'azienda ospedaliera San Pio

Sono due i pazienti dimessi oggi dall'ospedale Rummo di Benevento. Un positivo al Covid-19 in mattinata, poi nel pomeriggio un'altra persona, di Benevento, ha lasciato l'ospedale perchè dichiarato guarito.

Scende dunque a 27 il numero ricoveri per coronavirus. 23 le persone del sannio ancora in ospedale a causa del virus.

Di queste 6 sono ricoverate in terapia intensiva, 9 in Pneumologia / sub intensiva, 10 in malattie infettive e 2 in medicina interna. Allo stato presso l'azienda ospedaliera San Pio ci sono anche 13 persone sospette in attesa dell'esito dei tamponi. I pazienti provenienti dalla Casa di Cura "Villa Margherita", ricoverati a causa del covid-19 presso l'Area dedicata, sono stati ad oggi 16. Sei di questi sono deceduti. Le persone che non ce l'hanno fatta sono quindi in totale 18 (dato che comprende anche i decessi di residenti fuori provincia ma ricoverati a Benevento) su un complessivo di casi trattati di 183 ricoverati (sospetti n. 114 e accertati n. 69) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata del Rummo.