Alviggi: aiuto al commercio riaprendo corso Garibaldi ad auto Confesercenti: da realizzate solo al mattino e non nei giorni festivi e prefestivi

"Ho già provveduto a comunicare al presidente Confesercenti regionale che ha inoltrato al presidente De Luca le riflessioni dei miei associati, riteniamo che sia ormai indispensabile la riapertura di tutte le attività produttive e commerciali, ovviamente osservando le direttive precauzionali e di sicurezza per la salute, colgo l'occasione per portare alla sua attenzione una richiesta che mi viene da molti commercianti. La riapertura al traffico veicolare del Corso Garibaldi e del centro storico di mattina escluso prefestivi e festivi".

Così il Presidente Confesercenti Benevento, Gianluca Alviggi scrive al sindaco Clemente Mastella.

"È importante - prosegue - nella prossima fase 2 amplificare e promozionare al meglio le attività di vicinato, so che la richiesta le potrà sembrare stravolgente, ma lei è un sindaco audace e saprà cogliere l'aspetto imprenditoriale in questo momento di emergenza".