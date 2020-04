Multa e chiusura per negozio di toelettatura Nove sanzioni per altrettante persone che hanno violato le nomre anti Coivd-19 a Benevento

Ancora un negozio chiuso dagli agenti della polizia Municipale nell'ambito dei controlli per impedire la diffusione del coronavirus.

I vigili sono intervenuti all'interno di un'attività commerciale specializzata nella toelettatura di animali trovato aperto e nel quale avevano da poco finito di tosare un cane. Per il titolare è ovviamente scattata la sanzione e la chiusura per cinque giorni dell'attività commerciale. Ed ancora, sono stata elevate altre otto sanzioni amministrative, una a carico di un venditore ambulante di mozzarelle, fermato e controllato al pari di altre 150 persone. Gli agenti hanno poi presidiato con continui passaggi e posti di blocco anche la pista ciclopedonale di contrada Pantano, l’area dell’Istituto Agrario di contrada Piano Cappelle e le due zone maggiormente interessate dal passeggio delle persone, ovvero contrada Piano Morra, via Pacevecchia e l’area del ponte Tibaldi.

“Appare veramente superfluo sottolineare – ha dichiarato il Comandante Fioravante Bosco – che i controlli non saranno più fatti unicamente sugli autoveicoli in transito, ma interesseranno i cittadini che dovessero continuare ad andare a spasso senza alcuna plausibile ragione. Anche sugli esercizi commerciali – ha concluso il capo della municipale – i controlli non saranno risparmiati e gli atti di furberia saranno stroncati con la chiusura dell’attività”.