Ospedale San Pio, analizzati 81 tamponi. Positivo test rapido I dati dal Rummo sull'emergenza coronavirus a Benevento

L'azienda ospedaliera San Pio di Benevento nella giornata di oggi ha processato 81 tamponi, dei quali 2 dall’esito incerto e che, per questo, saranno ripetuti. Inoltre, sono stati effettuati 6 test rapidi, dei quali uno con esito positivo.

Un solo paziente è stato dimesso nella giornata di oggi dai reparti Covid del Rummo dove restano ricoverate 28 persone. Di queste 23 sono residenti in provincia di Benevento, 5 di altre province. Un paziente in più, dunque, trattenuto nell'area di isolamento covid all'interno del Pronto soccorso.

Sono invece 6 le persone ricoverate in Terapia Intensiva. 18 i degenti dei reparti di Pneumologia – sub intensiva e Malattie infettive e 3 in Medicina Interna.

I pazienti provenienti dalla Casa di Cura "Villa Margherita", ricoverati a causa del covid-19 presso l'Area dedicata, sono stati ad oggi 17. Sei di questi sono deceduti. Le persone decedute positive al covid-19 ad oggi ammontano a 18 su complessive 186 ricoverate (sospetti n. 115 e accertati n. 71) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata.