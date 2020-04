Coronavirus: 26 ricoveri al San Pio, ecco i dati dell'ospedale Oggi un nuovo decesso di un paziente della provincia di Benevento

Nuovo decesso oggi presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Si tratta purtroppo di un paziente della provincia sannita ricoverato presso il nosocomio sannita (LEGGI QUI). E' quanto emerge dal consueto report comunicato dall'ospedale del capoluogo dove in giornata è stata effettuata anche una nuova dimissione di un cittadino della provincia di Benevento.

Sono 26, invece, i pazienti Covid ancora ricoverati al San Pio. Di questi cinque sono in terapia intensiva, otto sono ricoverati in pneumologia sub-intensiva, dieci nel reparto di malattie infettive e tre a medicina interna. Delle 26 persone ricoverate presso l'azienda ospedaliera di Benevento 21 sono residenti nel Sannio mentre 5 sono residenti in altra provincia.

In calo seppur di una sola unità in numero dei pazienti che si sospetta possano aver contratto il virus che ad oggi sono dodici.