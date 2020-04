Mastella: segnali di speranza ma continuiamo a tenere duro L'appello: l'istruzione condizionata dalla tecnologia, garantiamo le stesse opportunità ai bambini

“La vicinanza ai contagiati da Covid 19 e alle loro famiglie” è il primo pensiero del sindaco di Benevento Clemente Mastella che è tornato a parlare alla città dalla sua pagina facebook.

In un video Mastella ha spiegato: “La speranza sta rinascendo ma non dobbiamo dar nulla per scontato e dobbiamo continuare ad applicare le regole che ci siamo dati. Solo seguendo tutte le raccomandazioni sanitarie vinceremo questa battaglia in cui c'è stata una prima linea composta dagli operatori sanitari con i loro sacrifici, una seconda linea in cui hanno lavorato tutte le persone che ci hanno consentito il quotidiano svolgimento della vita: dagli agricoltori al personale delle pulizie, e una terza linea composta da tutti quelli che hanno rispettato le regole imposte e le misure prescritte. Con grandi difficoltà ma c'è stato grande impegno. So che in alcuni casi è stato particolarmente difficile soprattutto per chi vivendo in case piccole si è sentito ancor più costretto ma non dobbiamo lasciarci andare all'insofferenza alla stanchezza alla preoccupazione”.

Mastella mette in evidenza anche i tanti gesti di solidarietà che si sono registrati e poi si impegna: "lavorerò perchè nel mondo dell'istruzione, che sarà condizionata dall'uso della tecnologia, tutti i bambini possano avere le stesse opportunità, indipendentemente dalla ricchezza delle loro famiglie. Su questo rivolgo il mio appello anche ai governanti e spero che il Governo assolva al suo impegno anche per le difficoltà legate al mondo del commercio”.